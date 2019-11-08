Погода, Новости, загрузка...
В США упразднят должность спецпредставителя по Украине - "никто в здравом уме не захочет вступить в эту роль"
08.11.2019 14:27

Должность спецпредставителя США по вопросам Украины, которую ранее занимал Курт Волкер, будет полностью отменена. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

В США упразднят должность спецпредставителя по Украине - "никто в здравом уме не захочет вступить в эту роль"

Ожидается, что все полномочия спецпредставителя перейдут другим чиновникам Госдепартамента, чье портфолио включает украинское направление политики.

Как отмечает издание, ликвидация должности стала первым ощутимым сигналом о том, что последствия от процесса импичмента президента США Дональда Трампа оставят ощутимый след в американской политике относительно Украины.

Американские чиновники говорят, что должность Волкера, скорее только, будет отменена в основном потому, что администрации будет трудно найти кого-то на эту роль, учитывая, насколько угрожающей стала работа над направлением политики по Украине.

Те, кто были причастны к ней и дали показания Конгрессу в деле об импичменте, столкнулись с давлением со стороны юристов Госдепартамента.

Кроме того их карьера пострадала или вообще была уничтожена.

"Никто в здравом уме не захочет вступить в эту роль.

 

Это четкая проблема, когда весь мир будет следить за каждым твоим движением.

 

А еще у тебя руководство в Госдепартаменте, которое не демонстрирует желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах", - сказал прежний чиновник США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 