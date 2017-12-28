В апреле 2014 года на городского голову Харькова Геннадия Кернеса было совершено покушение. После покушения Кернес передвигается в инвалидной коляске Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Там обновлен полтора месяца назад состав следственно-оперативной группы новыми работниками, там, где мы недоотработали версии, мы еще раз отработали. Выдвинуты новые версии, назначены повторные экспертизы", – рассказал Чиж.По его словам, следствие работает с Кернесом."Мы плодотворно работаем с потерпевшим и людьми, которые могут дать сегодня, через значительное время, какую-либо положительную информацию", – подчеркнул чиновник.Он добавил, что также ведется следствие по делу об убийстве бизнесмена Юрия Димента, который был близок к Кернесу."Допрошены более полутора тысяч человек, проведено более 55 экспертиз. Есть версии, версии все живые и они обрабатываются в совокупности", – отметил Чиж.28 апреля 2014 года, около 12.00, во время пробежки в Геннадия Кернеса, выстрелил неизвестный. Пуля попала в левый бок, пробила легкое и печень, повредила позвоночник. В ту же ночь Кернеса безотлагательно вывезли в госпиталь в Тель-Авиве. Он выжил, но лишился возможности ходить.В интервью изданию "ГОРДОН" советник главы МВД Украины Арсена Авакова, нардеп "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что организатором покушения на Кернеса был Евгений Жилин, основатель харьковской группировки "Оплот", принимавшей активное участие в захвате правительственных зданий в Донецке весной 2014 года. Жилин был убит 19 сентября 2016 года в подмосковном поселке Горки-2 в ресторане "Ветерок".Кернес отверг версию Геращенко и напрямую обвинил в организации покушения на себя министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, назвав это "личной местью", а также добавил, что дело о покушении до сих пор не расследовано.Харьковского бизнесмена Юрия Димента, входившего в круг ближайших друзей Кернеса, застрелили на кладбище, где он навещал могилу матери, 26 февраля. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство", сообщив, что бизнесмен погиб от огнестрельного ранения в голову. Позже стало известно, что его расстреляли из автомата. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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