|Дело о борьбе с коррупцией на таможне: СБУ взялась за Гройсмана, — СМИ (фото)
|25.06.2018 17:16
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Служба безопасности Украины начала искать компромат на премьер-министра Владимира Гройсмана после того, как он объявил начало борьбы с коррупцией на таможне.
Так, по данным источников издания , по сути, те, кто корректировал контрабандные потоки, понимая, что теряют деньги, хотят очернить премьера и его семью, используя спецслужбы.
В частности, СБУ прислала на Житомирскую таможню письмо за подписью первого замглавы ведомства Павла Демчины с просьбой предоставить информацию об автомобиле Mercedes GLE 350D, который в 2017 году приобрела жена премьера – Елена Гройсман.
Отметим, что в том же году в СМИ появилась информация, что авто якобы было не задекларировано главой правительства.
Однако, авто было внесено Гройсманом в его декларацию, которую отдельно проверяет до 11 июля НАПК, следовательно это дело с любой точки зрения является бесперспективным.
А появление этого письма — это не что иное, как часть черной пиар-кампании, и сам Гройсман 13 июня публично заявлял, что против него готовятся информационные провокации.