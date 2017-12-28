В следующем году Грузия не собирается открывать воздушное пространство для российских самолетов.

Стало известно о том, что все наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу могут оказаться под угрозой срыва. Есть информация, что в следующем году Грузия не собирается открывать воздушное пространство для российских самолетов.

«Проект решения консультативной комиссии по открытому небу уже несколько месяцев не может быть принят из-за позиции Тбилиси», – сообщает источник.

Отмечается, что следующее заседание по данному вопросу может пройти в следующем году в январе, передает РИА Новости. Отметим, ранее в российском МИД говорили о том, что все действия Москвы, связанные с ограничением по ДОН для США, – это ответная мера Вашингтону.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира