Министр Дмитрий Дубилет заявил, что ему требуется личная охрана из-за “двух зон напряжения вокруг него”.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Дубилет рассказал, что уже обратился в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить ему личную охрану.

“Когда я шел в Кабмин, я был уверен, что моя должность будет столь технократической, что кому-кому, а мне это точно не понадобится. Но, видимо, не в украинской политике“, - написал министр.

Он добавил, что вокруг него сейчас появились “две зоны напряжения”, которые связаны напрямую с его должностью и профессиональной деятельностью.

“Сейчас вокруг меня вдруг появилось две зоны напряжения. Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это — громадный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5-10 млрд грн в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать. Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственных органах, предприятиях, учреждениях. Почему некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию. Эх, еще недавно я ездил исключительно на Uber, а тут такое. Но я надеюсь, что это явление временное“, - написал Дубилет.

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