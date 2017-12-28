В Турции полиция задержала почти 100 человек в рамках антитеррористической операции

Сотрудники турецких сил безопасности задержали 93 человека в четверг в рамках антитеррористических операций на территории Турции, сообщает Анатолийское агентство новостей со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В Анкаре, 15 человек были задержаны в рамках операции против запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК). Прокуратура выявила, что задержанные пропагандировали РПК в социальных сетях. По той же причине взяты под стражу 18 человек в провинции Адана.

Кроме того, 38 человек были задержаны в области Бурса по подозрению в связях с ИГ. Среди них есть граждане Сирии, отмечает агентство.

В рамках операции в области Ван были задержаны еще 22 человека.