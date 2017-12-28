Минкультуры выступило с инициативой организовать мониторинговую миссию ЮНЕСКО в аннексированный Крым для осмотра состояния культурного наследия на территории полуострова. Об этом со ссылкой на слова главы ведомства Евгения Нищука сообщает пресс-служба Минкульта, передает

По его словам, Минкультуры имеет документальные подтверждения и фотофиксацию проведения масштабных незаконных работ на памятнике национального значения "Ханский дворец", который внесен от Украины в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году.

"Минкультуры прилагает все усилия, чтобы привлечь внимание международного сообщества к грубым нарушениям со стороны РФ и организовать мониторинговую миссию ЮНЕСКО для осмотра состояния этих объектов", - сообщили в министерстве.

Е.Нищук отметил, что сейчас подготовлена ​​резолюция, которая предусматривает обращение и требование к правительству РФ о немедленном прекращении незаконных работ и нарушения прав по защите культурных ценностей мирового значения.

Как сообщал в МВОТ заявили, что РФ уничтожает "Ханский дворец" в Крыму.

Напомним, ГПУ открыла уголовное производство по факту уничтожения культурного наследия Крыма.

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