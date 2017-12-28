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Победителем "МастерШеф" стал Вадим Бжезинский
28.12.2017 12:45
Житель Каменского (Днепродзержинска" одержал победу на кулинарном проекте. Бжезинский получил кубок победителя Фото: stb.ua Об этом сообщается на сайте канала СТБ.Победитель "МастерШеф" стал обладателем кубка, 500 тыс. грн и получил право учиться в кулинарной школе Le Cordon Bleu в Париже.Бжезинский приехал на шоу из города Каменское (бывший Днепродзержинск), где работал в сфере производства мебели.В финале шоу за победу сражались Владимир Троцкий, Михаил Грушецкий и Вадим Бжезинский.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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