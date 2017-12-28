Житель Каменского (Днепродзержинска" одержал победу на кулинарном
проекте. Бжезинский получил кубок победителя Фото: stb.ua Об этом
сообщается на сайте канала СТБ.Победитель "МастерШеф" стал
обладателем кубка, 500 тыс. грн и получил право учиться в
кулинарной школе Le Cordon Bleu в Париже.Бжезинский приехал на шоу
из города Каменское (бывший Днепродзержинск), где работал в сфере
производства мебели.В финале шоу за победу сражались Владимир
Троцкий, Михаил Грушецкий и Вадим Бжезинский.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира