Упоротая либералка Лилия Шевцова опубликовала большую статью о том, как важно России замириться с Западом. Начинается она вот так:

Враждовать или мириться? Над этим вопросом Россия и Запад бились весь уходящий год и не пришли к окончательным решениям. Между тем отношения с Западом для российской системы стали экзистенциальным вопросом: перекрытие финансового и технологического ресурса, который поставляет России либеральная демократия, поставило кремлевское самодержавие на грань выживания. Более того, маргинализация России после «освобождения Крыма» ломает державный статус, который является хребтом национального единовластия. Россия, чтобы оставаться Державой, должна вернуться к диалогу с западными партнерами.

Собственно, на этом информативная часть и заканчивается — дальше там у нее идут всякие либеральные заклинания и разжевывание этих вот тезисов для лишнехромосомных пациентов оппозиционных тусовок. Поэтому я не будут утруждать вас чтением этого барахла, и сразу перейду к анализу существа вопроса.

Беда Лилии в том, что она кое-чего не заметила в окружающем нас мире. Буквально за несколько лет, по историческим меркам за сущий миг — Запад стал намного менее нужен России, чем было до этого. Если раньше Запад хотя ресурсы задорого покупал — теперь он желает их покупать задешево, да еще с этими продажами постоянные головные боли — то санкции, то не такой поток, то третий энергопакет выдумают. Хреновые это покупатели, какие-то нервные и непостоянные.

Да еще и чего покупать у них чем дальше — тем становится меньше. Большинство из хайтека — может продать Китай. Да и вообще основные рынки — всё больше смещаются на Восток. Сейчас вот с Южной Кореей активно развиваем торговлю.

В общем если где-то года до 2008-го Запад был нам реально нужен — то теперь уже нужда в нем отпала. Запад может лишь давить и вредить. Всё взаимодействие перешло на негатив, хамские наезды и истерические требования. Остался только один момент — нам комфортнее в Лондоне, чем в Шанхае, потому что мы 300 лет пытались быть как европейцы — и только это как-то и держит нас.

Но может пройти и это.

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