Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в четверг в Берлине во время речи в Фонде Корбера, сообщается на сайте НАТО.

«Более дерзкое (поведение) России стало ключевым фактором роста непредсказуемости, с которым мы сталкиваемся. Аннексия Крыма (Россией) стала первым случаем после Второй мировой войны, когда одна страна захватывает территорию другой страны в Европе. Северная Америка и Европа ответили решительно и вместе. НАТО осуществил наиболее значительное усиление собственной коллективной обороны со времен окончания «холодной войны». А Европейский Союз остается твердым в применении экономических санкций », - сказал генеральный секретарь НАТО.

По его словам, такие совместные действия продемонстрировали России, какие последствия имеет для нее нарушение международного законодательства, и одновременно стали свидетельством укрепления трансатлантической связи. Генеральный секретарь напомнил, что союзники по НАТО решительно поддержали США, когда Россия своими действиями разрушила Договор о ракетах малой и средней дальности (ДРМСД), который десятилетиями был основой международной системы контроля над вооружениями.

«Позиция НАТО является четкой. Мы делаем все, чтобы наши граждане были в безопасности. Но мы не будем зеркально отвечать на то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы не хотим еще одной «холодной войны». И мы не намерены размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. Союзники по НАТО продолжают выступать за эффективный контроль над оружием, за разоружение и укрепление режима нераспространения. И мы готовы к открытому и содержательному диалогу с Россией», - подчеркнул Столтенберг.

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