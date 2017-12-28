Погода, Новости, загрузка...
Тех, кто осужден в России по российским законам, нельзя рассматривать как пленных - Песков
28.12.2017 12:49

Тех, кто осужден в России по российским законам, нельзя рассматривать как пленных - Песков

Тех, кто осужден в России по российским законам, нельзя рассматривать как пленных - Песков

Россия будет принимать все меры для освобождения российских граждан, которые задержаны в Украине, но лица, осужденные в Российской Федерации, не являются пленными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности обмена пленными между Москвой и Киевом.

"Безусловно, в Москве заинтересованы видеть своих граждан у себя в стране. И, конечно, мы готовы будем принять все меры, которые необходимы для освобождения российских граждан", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос, заинтересована ли Москва в обмене с Украиной лицами, которые задержаны на территории обеих стран.

При этом он добавил: "Что касается, скажем так, ряда лиц, которых, наверное, вы имеете в виду и которые осуждены здесь, в России, то, непременно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству".

Д.Песков заметил, что подобные вопросы решаются на высшем уровне. "И все зависит от тех решений, которые принимает глава государства".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить