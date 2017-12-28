Полиция подтверждает факт преступления, не называя имен пострадавших, но, по данным ТСН, злоумышленники ограбили главного пульмонолога страны, академика Юрия Фещенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полиция сообщила об ограблении в Голосеевском районе Киева Фото: oda.zt.gov.ua "26 декабря около 22.00 в полицию обратился 68-летний киевлянин, который сообщил, что в его дом ворвались неизвестные лица в черной одежде и масках. Злоумышленники связали мужчину и его жену скотчем, забрали деньги и скрылись", – говорится в сообщении.По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.По данным ТСН, потерпевший – главный пульмонолог страны, академик Юрий Фещенко. Из его дома вынесли ценностей на 15 млн грн.ТСН отмечает, что Фещенко не отвечает на звонки журналистов. Согласно е-декларации академика, он владеет тремя квартирами, двумя земельными участками и двумя частными домами. Также в декларации указаны ювелирные украшения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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