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Главного пульмонолога Украины ограбили на 15 млн грн - СМИ
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28.12.2017 12:52
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Полиция подтверждает факт преступления, не называя имен
пострадавших, но, по данным ТСН, злоумышленники ограбили главного
пульмонолога страны, академика Юрия Фещенко. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Полиция сообщила об ограблении в
Голосеевском районе Киева Фото: oda.zt.gov.ua "26 декабря около
22.00 в полицию обратился 68-летний киевлянин, который сообщил, что
в его дом ворвались неизвестные лица в черной одежде и масках.
Злоумышленники связали мужчину и его жену скотчем, забрали деньги и
скрылись", – говорится в сообщении.По факту происшествия
открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой)
Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение
свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.По данным ТСН,
потерпевший – главный пульмонолог страны, академик Юрий
Фещенко. Из его дома вынесли ценностей на 15 млн грн.ТСН отмечает,
что Фещенко не отвечает на звонки журналистов. Согласно
е-декларации академика, он владеет тремя квартирами, двумя
земельными участками и двумя частными домами. Также в декларации
указаны ювелирные украшения.
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