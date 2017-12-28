Две заметки на полях о "клубничном кандидате":

1. Есть люди, которые искренне верят, что олигарх, латифундист, зарабатывающий на недвижке, экс-член Единой России, Грудинин избавит Россию от коррупции, "компрадоров Путина" и приведет их в СССР 2.0

Есть люди, которые искренне верили, что олигарх, хозяин многопрофильного холдинга, экс-член Партии Регионов, Порошенко избавит Украину от коррупции, "золотого батона Януковича" и приведет их в Евросоюз.

Разницы между вышеописанными категориями избирателей - нет. Уровень и типология мышления - один в один. Это печально, но ожидаемо.

Россию, в очередной раз, спасает тот факт, что Путин - не Янукович, а кооператив "Озеро" - не Партия Регионов.

2. Я все думал, кого мне напоминают скачущие по соцсетям "настоящие патриоты", которые пищат от восторга по поводу того что "Грудинин - новое лицо" и "Грудинин - новая элита (премьер, преемник итд)". Потом вспомнил. Это же позиция Майкла Макфола, который по поводу Грудинина заявил следующее:

https://twitter.com/McFaul/status/944463797409914880

"Конечно, Павел Грудинин не может победить. Но то что КПРФ его выбрала как партийного президентского кандидата - это маленький шаг вперед в ротации российских элит. Хорошо."

Грудинина стоило было выдвинуть хотя бы для того чтобы насладиться зрелищем трогательного согласия "пламенных патриотов из соцсетей" и Майкла Макфола. Элиту, блин, они ротировать собрались ...

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