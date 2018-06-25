Участие в программах mba позволит вам завязать новые полезные знакомства, повысить личную и профессиональную значимость и открыть новые горизонты для карьерного и финансового роста

Каждый успешный человек знает, что развиваться и учиться новому необходимо всю жизнь, а не только при обучении в университете. Поэтому сегодня популярностью пользуются всевозможные обучающие программы, тренинги и мастер-классы. И если вы относитесь к тем, кто стремится получить ценные и полезные знания, которые откроют вам путь к успешной карьере, у вас будет такой шанс. 5 июля в здании Университета "КРОК" (ул. Лагерная, 30-32 (ст. м. "Берестейская"), зал библиотеки, 2-й этаж) в 18.00 состоится презентация программ МВА, посетив которую вы сможете черпнуть массу новой и полезной для вашего развития информации.

Со всеми желающими информацией о новых программах МВА, которые будут доступны уже осенью 2018 года, поделятся опытные преподаватели бизнес школы КРОК.

Презентация будет проводиться в три этапа:

Этап: Новости и знакомство с новыми программами МВА. Этап: Индивидуальные консультации, в процессе которых можно задать вопросы преподавателям или подать заявку на обучение.

Если вас заинтересовали обучающие программы МВА, то вы можете ознакомиться с самыми популярными из них. В частности, в школе КРОК представлены следующие программы:

General MBA;

Internetional MBA;

Мини МВА;

MBA Pharma;

MBA IT и ряд других популярных программ.

Участие в программах mba позволит вам завязать новые полезные знакомства, повысить личную и профессиональную значимость и открыть новые горизонты для карьерного и финансового роста.

Посетители дня открытых дверей в бизнес-школе КРОК в четверг, 5 июля, смогут получить скидку в размере 7% на модульные программы, семинары и тренинги, которые школа будет проводить в нынешнем году, при условии регистрации на программу до 1 августа 2018 года. Кроме того, все участники мероприятия получат 5% скидку при записи на одну из выбранных ими программ МВА.

Отметим, что вход на мероприятие абсолютно бесплатный. Заранее же вы можете записаться на мероприятие, позвонив по телефону (+38 044) 455-69-81 или заполнив специальную форму на сайте бизнес школы КРОК.

Побывав на презентации программ МВА, вы сможете для себя понять, чем отличается обычное образование от бизнес-образования, и убедитесь в том, что специально-направленное обучение в сфере ведения бизнеса в современных условиях открывает перед человеком более широкие перспективы и приводит к процветанию.

Бизнес Школа Крок Киев, ул. Лагерная, 30-32 +38 (044) 455-69-81 www.bs.krok.edu.ua