Жительница штата Арканзас (США, - ред.) выиграла 300 тыс. долларов в лотерею. Об этом сообщает местное издание Arkansas Online, передает .

Сообщается, что лотерейный билет обошелся американке только в 10 долл.

По существующим правилам магазин, где был приобретен лотерейный билет, получит комиссию в размере 1% от суммы выигрыша, что равно 3 тыс. долл.

Победительница рассказала, что пока не знает, как потратит данный приз. Но она уверенна, что данный выигрыш "существенно облегчит ей жизнь".

Напомним, по версии международной компании “GFK”, самая популярная лотерея в Украине — “Лото-Забава”. В прошлом году она была официально признана рекордсменом между других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотерее, а это: 278 миллионеров за всю историю существования лотереи и 19 только за этот год.

Организовывает “Лото-Забаву” отечественный оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, известный своими масштабными социальными проектами. Несколько лет тому назад “М.С.Л." вложил почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены “Льодограй” (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одной из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.

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