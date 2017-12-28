Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы видеть российских граждан на Родине

«Готовы будем принять все меры, которые необходимы для освобождения российских граждан», — заявил Песков.

Он прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко заявившего о том, что россиян могут обменять на находящихся в российских тюрьмах украинцев.

«Они осуждены в России по российскому законодательству. Но в любом случае подобные вопросы решаются на высшем уровне и всё зависит от решений, которые принимает глава государства», — сказал Песков.

По его словам, эти граждане Украины не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами.

Ранее Порошенко заявил, что Украина сократила количество выданных по обмену пленными для того, чтобы потом обменять их на украинцев, находящихся в российских тюрьмах.

«Ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других», — отметил Порошенко.

По его словам, украинская сторона будет прилагать все усилия, чтобы освободить сограждан из российских тюрем.

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