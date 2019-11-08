Американское правительство может отменить должность специального представителя США по Украине, которая остается вакантной после ухода Курта Волкера.

Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Все полномочия спецпредставителя, скорее только, перейдут другим чиновникам Госдепартамента, которые уже занимались Украиной. При этом источники заявили, что американскому правительству будет сложно осуществить замену: «Трудно найти кого-то, кто согласится приступить к должности хотя бы на расстоянии трехметровой палки».

Главная проблема в том, что на причастных к украинскому направлению американской политики оказывают давление, пишет Foreign Policy. Чиновники дают показания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, и на них пытаются повлиять юристы Госдепа.

Кроме того, должность была неоплачиваемой и подразумевала неполный рабочий день. При этом одна из основных обязанностей спецпредставителя США по Украине — быть посредником на переговорах, в том числе с Россией, по урегулированию конфликта на востоке страны.

Foreign Policy отмечает, что упразднение должности лишит Киев «поддержки с тыла», которую обеспечивал Вашингтон. «Этот шаг вполне ожидаем: присутствие США в переговорах по Донбассу практически нулевое», — отметила директор киевского центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук.

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