Николай Рубан был приговорен к 15 годам лишения свободы за совершение террористического акта, вследствие которого погиб солдат ВСУ. О его передаче боевикам в ходе вчерашнего обмена информирует телеканал "Царьград". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мужчина был осужден за теракт, приведший к гибели украинского военного Фото: Markian Lubkivskyi / Facebook "Отважный житель "ЛНР" снова в строю ополченцев", – утверждает телеканал.Взрыв на блокпосту в Станице Луганской произошел 16 января 2015 года. К военным пришел мужчина, назвался местным жителем и подарил им трехлитровую банку меда. Когда солдаты попытались попробовать мед, сработало заложенное в банку взрывное устройство, в результате чего один военный погиб, еще трое получили тяжелые ранения.О задержании злоумышленника стало известно 12 февраля того же года.В СБУ заявили, что деятельность террориста координировали сотрудники Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России.30 марта 2016 года Сватовский районный суд Луганской области приговорил Рубана к 15 годам лишения свободы за совершение террористического акта.27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных и осужденных на 73 украинских заложников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки года был телеканал декабря обмена Теги: война в украине