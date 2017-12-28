Количество бедных в Украине в 2017г сократилось до 39% – Рева

Количество бедных граждан, чьи доходы ниже реального прожиточного минимума в Украине, уменьшилось до 39,4% с 54,5%, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"По данным Государственной службы статистики и согласно методикам, используемым международными организациями, которые оценивают уровень бедности в стране, уровень бедности в Украине упал до 39,4% с 54,5%", - сказал министр на пресс-конференции в четверг.

При этом А.Рева уточнил, что между работающих количество лиц с доходами ниже фактического прожиточного минимума снизилось до 26,1% с 45,4%.