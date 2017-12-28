Бывший президент Украины Виктор Янукович боялся, что его могут убить. Об этом заявил прежний народный депутат Андрей Сенченко сегодня во время допроса в Оболонском суде Киева по делу Януковича, пишет NewsOne .

"В 2002 году Янукович говорил мне, что когда приезжает в Киев, то всегда ночует в другом месте, потому что "меня хотят убить, отравить". У него навязчивая фобия на эту тему... Говорить о том, что была какая-то прямая угроза тогда (в 2014 году, - ред.) его жизни оснований нет", - отметил Сенченко.

При этом он подчеркнул, что бегство Януковича "могло мотивировать" сбежать и 77 из 168 депутатов его фракции.

"Янукович был четвертым президентом. Он и его "папередники" довольно часто ездили по Украине и за границу. Но никогда не было, чтобы по отъезду Президента двери его администрации были открыты и бумаги валялись на полу. И это обстоятельство в том числе дает мне основания говорить о бегстве Януковича", - заявил экс-нардеп.

Как сообщал MIGnews.com.ua, бывший вице-президент США Джозеф Байден сообщил, что экс-президент Украины Виктор Янукович сбежал в Российскую Федерацию после его звонка.

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