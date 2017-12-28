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Раде предлагают назначить внеочередные выборы сельских голов в 16 областях Украины
28.12.2017 13:05

Верховной Раде предлагают назначить внеочередные выборы сельских голов в 29 районах Украины на 25 марта 2018 года. Соответствующие постановления зарегистрированы появились на сайте парламента, передает

Так, народные депутаты предлагают провести внеочередные выборы в разных районах Черниговской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Луганской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской, Донецкой, Днепропетровской, Винницкой и Черниговской областях.

Стоит отметить, что на 12.00 27 декабря, тексты постановления и пояснительные записки к ним отсутствуют.

Напомним, в воскресенье, 24 декабря, в 51 территориальной объединенной общине состоялись первые выборы. Всего в полицию поступило 97 сообщений о нарушениях, открыто 13 уголовных производств.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #2 Грн 23.11.2014 06:45
Печать гривны без инфляции возможна - недооценка гривны, внутренние долги и (!) требование МВФ о "сжатии" денежной массы.<£$%&£$%& />Видите, как МВФ песни поет при слове "эмиссия"? А почему он эти песни Фашингтону не поет и £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&£$ %&£$%&? Подумайте..
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0 #1 Николай 22.11.2014 12:13
Только Тимошенко, пусть не мгновенно, но только она исправит ситуацию. Правда,если великие фахивци не будут мешать, как это было и раньше. Сейчас же нами правят... фахивци-теорети ки.
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