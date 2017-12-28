Около 80% трудоустроенных россиян работают на нестабильной работе и не уверены в завтрашнем дне из-за низкой и непостоянной зарплаты, выяснили ученые из Российского экономического университета имени Плеханова.

«В некоторых случаях бывает так, что занятость выглядит стандартной, но сам работник не вполне уверен в завтрашнем дне, стабильности своего положения, заработной плате. Он слабо защищен от увольнения, его доступ к реализации своих трудовых прав крайне ограничен», — цитирует Вадима Квачева из РЭУ РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.

В таком случае, по словам Квачева, можно говорить о неустойчивой занятости, поскольку социально-экономическое положение работника нестабильно, может в любой момент измениться в худшую сторону.

В последние годы как в России, так и в других странах все чаще появляются новые формы занятости, которые не соответствуют стандартным представлениям о типичном труде офисного работника. В них нет четких правил продолжительности и распорядка рабочего дня, предоставления отпуска и других прав, прописанных в Трудовом кодексе. Некоторые «новые профессии» требуют от сотрудников идти на риск и переработки — отказываться от четкого графика работы, отпусков и других компонентов социального пакета в обмен на высокую зарплату.

Используя критерии, выработанные Международной организацией труда, и данные Росстата и Российского мониторинга экономики и здоровья за прошлый год, ученые подсчитали, что в нестабильных условиях труда работают 80% россиян, а это почти все экономически активное население страны.

Цинк —

Вот и Максим Соколов подтверждает:

Когда в 2014 г. меня вытуривали из ВГТРК, молодой и эффективный менеджер Е. В. Бекасов доверительно объяснял, что работа в штате — это нелепость, сданная в архив, а нынешний человек должен работать на срочном контракте. Учение Е. В. Бекасова убедительно подтверждается изысканиями, проведенными в Плешке. 80% работников — уже современные.

То ли дело в счастливом СССР — поторчал в курилке с друзьями, анекдоты про Брежнева потравил, потом пошел поиграл в пинг-понг, затем на рабочем месте почитал «Архипелаг Гулаг», свеженапечатанный на АЦПУ конторского вычцентра, кроссвордик порешал, к вечеру нацарапал отчет о повышении показателей разрабатываемости проблем в секторе — и уже домой пора, а 5 и 20 каждого месяца — получка, суммарно 145 рублей, так что если питаться передовицами «Правды» и ночевать на рабочем месте, чтобы не тратиться на автобус и метро — лет за 5 можно накопить на «Жигули». А дома краны текут и водогрей сломался — но слесарь из ЖЭКа смотрит на тебя, научного сотрудника, как на гугно, и без бутылки ничего делать не собирается. А осенью еще на картошку отправят, в грязище на полях ползать под смех пьяных колхозников, катающихся на тракторе с гармошкой — чтобы потом зимой в магазине пытаться найти в ящиках с осклизлой гнилью несколько не совсем сгнивших картофелин. Отлично жили!

Ну и да — алкаша и бездельника хрен уволишь. Вот следовательно автомобили ВАЗ до сих пор, четверть века спустя, имеют легендарное качество. И судя по тому, что на ВАЗе до сих пор балду пинают 40 тысяч работников — не все там на контракте, ой не все. Что-то учонахи в Плешке мутят, передергивают факты. Как там они написали — «занятость выглядит стандартной, но сам работник не вполне уверен в завтрашнем дне», хе-хе. Зачем работнику завтрашнее дно — это вообще отдельный вопрос, но вот судить о структуре занятости по ОЩУЩЕНИЯМ работника — это мощная идея, истинный британско-научный метод.

Некоторое время назад настоящие, не-британские, ученые выяснили, что пул трудоспособного населения делится в следующих пропорциях:

5% работают хорошо и качественно вне зависимости от условий

25% работают хорошо или удовлетворительно при достаточной стимуляции (кнутом или пряником)

Остальные 70% не будут удовлетворительно работать даже под угрозой расстрела

Эти пропорции немного колеблются в зависимости от уровня образования, религиозности, традиций — но не сильно.

СССР предполагал, что при помощи образования и внушения «сознательности» удастся превратить 70% рукож@пов в нормальных работников (именно это и подразумевалось под созданием «нового человека с коммунистической сознательностью»). Именно исходя из этой идеи была построена система всеобщей гарантированной занятости — но увы, природу человека переделать не удалось. Поэтому система и рухнула — 25% могущих работать не видели смысла это делать, поскольку 70% рукож@пов получали сходную зарплату за просиживание штанов, а оставшиеся 5% не смогли вытянуть всю страну на своём горбу.

Капиталистическая система исходит из другого принципа — она концентрируется на принуждении к труду 25% тех, кого можно принудить работать нормально, и на селекции тех 5% золотых людей, кто определяет высокий уровень организации труда, пример «как надо» для остальных. А оставшиеся 70% (то есть балласт) капитализм стремится быстро определить и слить в унитаз (чтобы не успели навредить) — либо высаживая на вэлферы, либо создавая им синекуриальные «рабочие места» в макдаках и собачьих парикмахерских, либо (если репрессивный аппарат довольно силен для предотвращения восстаний) отправляет их умирать в бидонвилли и резервации.

Вот следовательно капитализм и одолел СССР — капиталисты опирались на 30% трудоспособного населения, а СССР опирался действительно на 5% — и вдобавок остальные только переводили плоды труда этих 5% на гугно, поскольку этих остальных старательно трудоустраивали вместо того, чтобы отправить туда, где они по крайней мере не вредили бы.

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