Об этом директор по корпоративным вопросам и коммуникациям компании Гинтаутас Диргела сообщил агентству Интерфакс-Украина.

"После вчерашней продуктивной встречи с президентом Украины мы решили полностью возобновить производство сигарет на фабрике в Кременчуге. С понедельника, 11 ноября, фабрика "JTI Украина" возобновит производство на всех линиях", - казал Диргела.

Вчера табачная компания Бритиш Американ Тобакко Украина заявила о намерении восстановить производство на фабрике в Прилуках 8 ноября. Ранее после встречи с премьером в компании заявили о возможной отмене поправки и возобновлении после этого производства на заводе В.А.Т.-Прилуки, которое было остановлено 1 октября.

JTI Украина подала заявление в ГНС по возврату уплаченного акцизного налога на 350 млн грн из-за содержащейся в законопроекте №1049 нормы о фиксированной марже для продавцов сигарет.

Законопроект №1049 Верховная Рада приняла 4 октября. Из-за него цены на сигареты могут вырасти на 40% уже с января 2020 года, утверждают производители сигарет. Документом также регулируется торговая наценка на сигареты на уровне 7 и 13%. В связи с этим компании Филип Моррис, Джей Ти Интернешнл Компании, Бритиш Американ Тобакко и Империал Тобакко, контролирующие 90% рынка сигарет в Украине заявили о планах закрыть свои украинские фабрики.

В сентябре BAT объявила о планах с 2020 года перенести региональный центр из Киева в Румынию из-за "непрогнозируемой фискальной и регуляторной политики правительства Украины".

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