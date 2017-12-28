Представители сторон подчеркнули, что на данном этапе освобождение пленных не завершено, и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году все смогли вернуться домой

Осужденные по различным статьям УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках минских договоренностей, так как не считаются пленными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается ряда лиц, которых вы имеете ввиду, которые осуждены здесь в России, то непременно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству, — сказал он. — В любом случае, подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства», информирует еizvestia.com.

Представитель Кремля, комментируя анонсированный представителем Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины Виктором Медведчуком новый этап обмена пленными, заметил, что еще предстоит выяснить, кто имеется ввиду. «Работа ведется в целом, поскольку в минских договоренностях речь идет о принципе «всех на всех», — добавил он. — непременно, сам по себе процесс полностью поддерживается в Москве».

Ранее представители сторон подчеркнули, что на данном этапе освобождение пленных не завершено, и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году все смогли вернуться домой. «Я считаю, что все обязательства должны быть выполнены, и все должны вернуться домой. Будет второй этап обмена, и тогда будет реализован принцип «всех на всех», — сказал представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины Медведчук. На втором этапе, по его словам, «будут освобождены 74 человека, которых разыскивают «ДНР» и «ЛНР», и 29 человек, которые установлены и находятся на территории Донецка и Луганска и которых разыскивает Украина».

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