Пинчук выступает за участие английских судей в показательных хозспорах в Украине

Украинский бизнесмен, хозяин EastOne Виктор Пинчук, входящий в тройку богатейших украинцев по авторитетным подобным рейтингам, считает необходимым участие английских судей в рассмотрении отдельных наиболее показательных хозяйственных дел в Украине.

"Я не исключал бы участие английских судей в рассмотрении отдельных, наиболее показательных хозяйственных дел в Украине. Это даст большой позитивный эффект для нашей политики, экономики, социальной сферы", – написал он в "Зеркале недели" в подборке прогнозов и задач на 2018 год.

В.Пинчук также выразил мнение, что создание в стране Антикоррупционного суда станет "цивилизационным имплантом", который благотворно повлияет на правовую систему, а также будет помогать началу работы в Украине принципа верховенства права.

Как сообщалось, правительственный законопроект №7066 о приватизации госимущества, принятый в первом чтении 9 ноября 2017 года, предусматривает предоставление инвесторам возможности получить защиту по английскому праву.

Ранее идею частичного применения в Украине английского права предлагала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в рамках идеи создания регионального финансового центра (в этом году такое проект был реализован в Казахстане).

В.Пинчук имеет положительный опыт обращения к британскому правосудию. В частности, в лондонских судах ему удалось добиться защиты своих интересов в спорах на несколько сот миллионов долларов с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским.