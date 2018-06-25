|Порошенко и Эрдоган обсудили расширение сотрудничества между странами
|25.06.2018 17:22
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Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудить расширение сотрудничества в некоторых сферах. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу президента.
Сообщается, что Порошенко поздравил Эрдогана с победой на президентских и парламентских выборах.
"Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Речь шла о расширении взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике и оборонной промышленности", - говорится в сообщении.
Они также выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства между Украиной и Турцией.
Кроме того, лидеры двух стран обсудили заседание Стратегического совета президентов, которое должно состояться в Турции.
Напомним, глава Высшего избирательной комиссии (ЦИК) Турции Саде Гювен заявил о том, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на досрочных президентских выборах.