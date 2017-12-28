|В Украине в следующем году подорожает электроэнергия
|28.12.2017 13:10
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысит в следующем году стоимость электроэнергии почти на 16%. Соответствующее сообщение было обнародовано на сайте регулятора.
По полученным данным, цена повысится согласно порядку формирования оптово-рыночной цены электрической энергии.
Стоит отметить, что повышение будет происходить в два этапа - с 1 января цена вырастет на 9,5%, с 1 апреля - еще на 6,1%.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Министерство экономического развития и торговли опубликовало консенсус-прогноз, в котором указывается, что украинцам в 2018 году стоит ожидать повышения тарифов на отопление, горячую воду и электроэнергию - на 20%, а на газ - на 19%.
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