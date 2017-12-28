В 2017 году среднемесячная зарплата в Украине составила 6 тыс. 900 гривен. Об этом на пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает

"Среднемесячная зарплата в 2017 году составляла 6 тыс. 900 гривен", - сообщил Рева.

Так, отмечено, что в январе 2017 реальная заработная плата выросла на 21,4% по сравнению с январем 2016 года.

Как сообщал в конце 2018 средняя зарплата украинский может достичь показателя в 10 000 гривен.

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