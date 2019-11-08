Достать его не так просто, но если у вас появится возможность – не откажитесь от блюда в ресторане или покупки такового.

Перепелка

Перепелиное мясо готовят редко, так как с разделкой этих маленьких птичек стоит повозиться. Мясо вкусное и диетическое, используется в детском меню. Богато калием, серой и фосфором, витаминами А, В, РР.

Козлятина

Козий сыр – не редкость на нашем столе. А вот козье мясо редко используют в домашней готовке. Многим мясо козы кажется неприятным на запах, некоторые просто отмечают его специфичность. Козье мясо считается диетическим, в нем мало холестерина и много витаминов группы В и А.

Крольчатина

Мясо кролика тоже непопулярно из-за костлявости и трудностей выведения здоровых кролей. Однако это мясо усваивается человеческим организмом почти на все 100 процентов, в нем много фосфора, железа, магния и витаминов C, B6, B12.

Мясо буйвола

Мясо буйвола похоже на говядину, хотя немного слаще его. Оно содержит очень много жирных омега-3 кислот и мало жира и холестерина. В мясе буйвола присутствует линолевая кислота, которая препятствует развитию онкологических заболеваний. Готовить это мясо сложно – чаще только оно "переготавливается" быстро, следовательно лучше довериться шеф-поварам хорошего ресторана, если хотите попробовать эту экзотику.

Оленина

Для жителей Севера оленина – основной источник протеина и далеко не экзотика. Это мясо довольно жесткое, следовательно подается с ягодными соусами, которые его размягчают. Мясо оленей нежирное и щедрое на белок.

Мясо лося

Его можно было бы отнести к оленине, но диетологи выделяют это мясо из оленьего вида, как более нежное и изысканное на вкус. В порции низкокалорийного мяса лося содержится суточная человеческая норма витамина В12. Также оно богато цинком, железом и фосфором.

Мясо кенгуру

Его используют преимущественно при изготовлении колбасных изделий. Особенно ценится хвост кенгуру – мясо в нем самое вкусное. В кенгурятине много белка и минимальное содержание жира.

Страусятина

Это мясо не похоже по вкусу ни на одно из знакомых нам, хотя некоторые все же сравнивают его с говядиной – и внешне, и по вкусу. Мясо страуса не жирное, содержит много витамина В, протеинов и при приготовлении не становится жестче. Мясо страуса не очень дорогое, так как страусов научились выращивать и у нас.

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