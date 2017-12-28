«Я сам 1937 года рождения, и в 1955 году мне было 18 лет, — рассказал «Ъ» физик Сергей Стишов. — Ещё за год до XX съезда КПСС, где разоблачался культ личности Сталина, был подготовлен доклад Хрущёва о культе личности и его преодолении. Этот текст читался по собраниям коллективов, по парторганизациям — и отец, преподававший в МГУ, дал мне прочитать этот закрытый доклад».

Цинк —

Господин Стишов говорит, что его, «воспитанного в семье коммунистов, старых большевиков», этот текст просто шокировал.

Я познакомился с хрущёвским портретом (а по сути — автопортретом) кррррровавого тирррррана™ в ещё более раннем, чем Стишов, возрасте: первые прочитанные мною (около 9 лет) политические тексты — газетные публикации XXII съезда КПСС 1961-10-17–24. По собственному опыту заверяю: избавиться от веры в фальшивки очень сложно — но всё же можно.

Но вот что странно: никаких следов упомянутого Стишовым закрытого доклада, прочитанного по собраниям в 1955-м, мне не встречалось ни в чьих мемуарах или исторических исследованиях, а вот доклад Хрущёва на расширенном (всеми делегатами съезда) первом пленуме ЦК, избранного XX съездом КПСС, действительно распространяли именно таким способом: зачитывали на закрытых собраниях парторганизаций, не давая текст никому в руки, дабы противоречия между фрагментами доклада не бросались в глаза.

Полагаю, в данном случае почтенного академика просто подвела память. Или совесть. Ясно, что человек, изначально вежливый на хрущёвской лжи, теперь просто не может (и не хочет) критически пересмотреть свои взгляды, боясь признаться себе в том, что чудовищно заблуждался всю свою сознательную жизнь. Мировоззрение, отправной точкой которого является ложь, является ложным по определению.

Удивляет, что наши учёные-академики представляют собой людей со столь узким кругозором, и настолько неспособны на критическое мышление.

Впрочем, не удивляет.

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