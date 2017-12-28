ЕБРР и BNP Paribas заключили соглашение о принудительном выкупе у миноритариев акций УкрСиббанка

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и BNP Paribas S.A (Франция), в сумме владеющие 99,9998% акций УкрСиббанка (Киев), заключили соглашение о принудительном выкупе у миноритарных акционеров акций украинского банка.

Согласно сообщению УкрСиббанка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в рамках соглашения, заключенного 21 декабря 2017 года, ЕБРР и BNP Paribas могут рассматриваться как лица, действующие вместе.

Кроме того, указывается, что уполномоченным лицом по приобретению и выполнению всех обязательств в рамках соглашения будет выступать BNP Paribas.

Выкуп будет осуществляться по рыночной цене, которая будет определена субъектом оценочной деятельности.

Как сообщалось, принятый 23 марта 2017 года закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО" ввел в законодательное поле страны процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).

Согласно его требованиям, после концентрации каким-либо лицом или группой лиц, действующих вместе, контрольного или значительного контрольного пакета, миноритарии имеют право потребовать от мажоритария выкуп принадлежащих им акций. В свою очередь, в случае доминирующего контрольного пакета мажоритарий может потребовать обязательной продажи акций миноритариями.

В рамках указанной процедуры ЕБРР также допускает общий с Raiffeisen Bank International (RBI, Австрия) выкуп миноритарного пакета акций Райффайзен Банка Аваль (Киев).

УкрСиббанк основан в 1990 году.

BNP Paribas S.A (Франция) к началу января 2017 года владел 59,9996% уставного капитала банка, ЕБРР - 40%.

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. По его данным на 30 июня 2017 года, Raiffeisen Bank International (RBI, Австрия) владел 68,28% уставного капитала финучреждения, ЕБРР – 30%.

Остальные ценные бумаги принадлежат небольшим акционерам или находятся в свободном обращении.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов УкрСиббанк занимал 7-е место (42,977 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль занимал 5-е место (66,102 млрд грн) между 88 действующих банков.