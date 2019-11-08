Рецепт чизкейка «Нью-Йорк»

Появился сливочно-творожный пирог не в Америке, но именно благодаря любви американцев к этому десерту, он распространился по всему миру и стал считаться «гражданином» этой страны.

История чизкейка

Еще древнегреческий врач описывал способ приготовления сырного пирога. До наших дней дошли работы Плиния Старшего, где труды лекаря упоминаются в том числе. Автор книги «Cheesecake Madness» Джон Сегрето утверждает, что первые чизкейки стали готовить на острове Самос в VIII-VII вв. до н.э. Ими угощали на свадьбах и олимпийских соревнованиях всех желающих.

О легком и вкусном десерте услышали и в древнем Риме, где сам Юлий Цезарь отметил изысканность и простоту сырного пирога – с тех пор на каждом столе богатого человека обязательно был этот десерт.

Уже ставший на время римским, чизкейк распространился по европейским колониям и крепко засел у щедрой на сыры Англии. Там пирог готовили на разный лад, сохраняя классические пропорции или меняя их по своему вкусу.

Существует и вторая история происхождения чизкейка. Так, согласно мнению Джоана Натана, автора классического рецепта сырного пирога, изначально это блюдо готовили на Ближнем Востоке – створаживали молоко, смешивали с медом, цедрой лимона и желтками и выпекали. И именно в качестве восточной сладости рецепт чизкейка попал в Европу.

Пра-чизкейк существовал и в Древней Руси еще в XIII веке – там подавались сладкие караваи с сыром, о чем свидетельствуют различные письменные источники. Не исключено, что готовились чизкейки тут и намного раньше, ведь ватрушки, запеканки и открытые пироги с сыром – не редкость для славянской кухни.

Каким бывает чизкейк

Чизкейки по способу приготовления бывают запеченными и сырыми. Также эти пироги могут готовиться на основе сливочных сыров или из творога и сыров творожных.

Самый знаменитый сливочный чизкейк носит название «Нью-Йорк» - благодаря новому способу пастеризации сливочных сыров, разработанному Джеймсом Крафтом в 1912 году, с легкой руки Арнольда Рубена появился этот рецепт. Десерт приобрел однородную структуру и гладкость, и его изготовление перестало быть доступно в домашних условиях. Потому чизкейк стал так популярен в американских ресторанах и считался верхом профессионализма между поваров-кондитеров.

До 1929 года для приготовления чизкейков использовали дорогие сорта сыра, например, рикотты, маскарпоне или хаварти, но с появлением сыра филадельфия десерт значительно подешевел.

Корж для чизкейка готовится на основе сахара, яиц, сливок, фруктов и печенья. Можно добавить также шоколад, алкоголь, сироп или ягоды. Идеальным считается тот десерт, который не треснул при выпечке – недостатки обычно скрываются обильными украшениями.

Интересные факты о чизкейке

Рецепт чизкейка «Нью-Йорк»

Понадобится 700 грамм мягкого сливочного сыра филадельфия, 100 грамм сливок с жирностью 33%, 3 чайные ложки жирной сметаны, 100 грамм сахара, чайная ложка ванильного экстракта, 3 яйца. Для основы 500 грамм печенья, 150 грамм сливочного масла, чайная ложка молотой корицы и чайная ложка молотого мускатного ореха.

Приготовь разъемную форму. Измельчи печенье, смешай его с растопленным маслом, сахаром, корицей и мускатным орехом. Смажь форму и распредели полученную массу по дну. Выпекай при температуре 150 градусов 15 минут. Достань форму и остуди. Смешай все ингредиенты для начинки, кроме яиц. Взбей венчиком отдельно желтки и белки. Аккуратно введи яйца в начинку, стараясь сохранить воздушность. Помести начинку на остывшую основу. Выпекай при 150 градусах в течение часа. Оставь чизкейк в выключенной духовке ещё на 15 минут, после чего открой дверцу духовки и выдержи ещё 10 минут. После полного остывания сними борты формы и отправь охлаждаться на 6 часов в холодильник.

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