Ученые из американского Университета Пердью создали технологию сверхточной 3D-печати энергетических комплектующих, в том числе пиротехники и взрывчатки.

Роль энергетических материалов состоит не только в производстве фейерверков и взрывчатки. Они являются обязательной частью подушек безопасности в машинах и используются в повседневной жизни. Специалисты шутят, что чем меньше устройство, тем выше потребность в разработке этих материалов, информирует svodka.net.

В Университете Пердью научились «печатать» энергетические комплектующие с помощью струйного 3D-принтера. Техника печати следующая: принтер слойно наносит топливо и окислитель, создавая таким образом нанотермит, метастабильный порошкообразный компонент, передают новости технологий.

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Прототип принтера создала Эллисон Мюррей. Она заявила, что главной проблемой стала задача подбора оптимального размера и паттерна капель, а также разработка устройства, которое бы смогло производить эти капли. В итоге ученым удалось достичь цели – был создан пьезоэлектрический струйный 3D-принтер, точность движения платформы которого составляет только 0,1 микрон.

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