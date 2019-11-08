В 2018 года суммарное состояние миллиардеров на планете сократилось на $8,5 трлн.

Об этом говорится в докладе швейцарского банка UBS и международной сети консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers (PwC), передает ТАСС в пятницу, 8 ноября.

Отмечается, что "из-за сильного доллара и волатильности фондовых рынков состояние миллиардеров уменьшилось на $8,5 трлн после пяти лет роста".

Вместе с тем подчеркивается, что ситуация в различных регионах мира неодинаковая.

В Азии зарегистрировано сокращение богатства миллиардеров "после пяти лет существенного роста, в течение которых их состояние выросло в четыре раза".

В то же время в Северной и Южной Америке оно несколько выросло за минувший год.

В целом, несмотря на прошлогоднюю общемировую коррекцию, суммарное состояние миллиардеров сейчас более чем на треть (34,5%) превышает показатели пятилетней давности, констатируют авторы исследования.

В частности, американские миллиардеры, чьи деловые интересы лежат в секторе технологий, в минувшем году добились больших успехов, чем предприниматели, работающие в других областях экономики, указывают авторы доклада.

За минувшие пять лет в мире на 46% выросло число женщин-миллиардеров. Как заявил, комментируя публикацию доклада, один из топ-менеджеров UBS Йозеф Стадлер, "бум миллиардеров последних пяти лет сейчас переживает естественную коррекцию".

"Более сильный доллар в сочетании с большей неопределенностью на фондовых рынках в обстановке жесткой геополитической окружающей среды создал условия для этого падения. Вместе с тем ясно, что бизнес миллиардеров продолжает процветать. Миллиардеры создают и управляют бизнесом, который превосходит по эффективности фондовые рынки", - пояснил Стадлер.





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