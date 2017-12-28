Прокуратура просит суд отстранить заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова от занимаемой должности и арестовать его. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На прошлой неделе прокуратура провела обыски в Запорожье и Мелитополе Фото: gp.gov.ua В прокуратуре отметили, что Пустоваров – четвертый фигурант дела о запорожских фиктивных тендерах."Прокуратура области обратилась в Червонозаводский районный суд Харькова с требованием избрать для него меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба", – говорится в сообщении.Прокуратура также просит суд отстранить Пустоварова от занимаемой должности.21 декабря в прокуратуре сообщили о проведении более 50 обысков в Запорожье и Мелитополе в рамках уголовного производства о завладении 87 млн грн бюджетных средств. По версии следствия, госслужащие организовали десяток фиктивных тендеров на благоустройство парков и детских стадионов с заранее определенным победителем.В прокуратуре напомнили, что помимо Пустоварова по делу проходят еще один заместитель мэра Запорожья, его брат и руководитель одного из коммунальных предприятий Мелитополя.Народный депутат от "Самопомочі" Роман Семенуха писал в Facebook, что в рамках этого производства утром в Запорожье задержали девять человек, один из которых – руководитель областной организации "Самопомочі", заместитель председателя Запорожского облсовета Владислав Марченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки прокуратура запорожье пустоварова прокуратуре запорожья Теги: происшествия