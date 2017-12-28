Прокуратура просит суд отстранить заместителя мэра Запорожья
Анатолия Пустоварова от занимаемой должности и арестовать его. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке На прошлой неделе
прокуратура провела обыски в Запорожье и Мелитополе Фото: gp.gov.ua
В прокуратуре отметили, что Пустоваров – четвертый фигурант
дела о запорожских фиктивных тендерах."Прокуратура области
обратилась в Червонозаводский районный суд Харькова с требованием
избрать для него меру пресечения в виде содержания под стражей с
возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба", –
говорится в сообщении.Прокуратура также просит суд отстранить
Пустоварова от занимаемой должности.21 декабря в прокуратуре
сообщили о проведении более 50 обысков в Запорожье и
Мелитополе в рамках уголовного производства о завладении 87 млн грн
бюджетных средств. По версии следствия, госслужащие
организовали десяток фиктивных тендеров на благоустройство парков и
детских стадионов с заранее определенным победителем.В прокуратуре
напомнили, что помимо Пустоварова по делу проходят еще один
заместитель мэра Запорожья, его брат и руководитель одного из
коммунальных предприятий Мелитополя.Народный депутат от
"Самопомочі" Роман Семенуха писал в Facebook, что в
рамках этого производства утром в Запорожье задержали девять
человек, один из которых – руководитель областной организации
"Самопомочі", заместитель председателя Запорожского облсовета
Владислав Марченко.
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