|На Мальте в здание врезался частный самолет
|28.12.2017 13:17
|
Частный самолет Dassault Falcon 7X врезался в здание в аэропорту на Мальте, пишет Times of Malta.
По полученным данным, стоявший на месте самолет вдруг покатился, протаранил забор и въехал в здание.
Стоит отметить, что в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. поскольку ни в здании, ни в самолете никого не было.
Предварительная версия инцидента - сильный ветер. В настоящее время управление по транспорту Мальты и власть аэропорта проводят расследование аварии.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 25 декабря, в американском штате Флорида разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились пять человек. Все пассажиры и пилот самолета погибли. Двухмоторный Cessna 340 разбился при попытке взлета, достигнув конца взлетно-посадочной полосы.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира