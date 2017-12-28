Частный самолет Dassault Falcon 7X врезался в здание в аэропорту на Мальте, пишет Times of Malta .

По полученным данным, стоявший на месте самолет вдруг покатился, протаранил забор и въехал в здание.

Стоит отметить, что в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. поскольку ни в здании, ни в самолете никого не было.

Предварительная версия инцидента - сильный ветер. В настоящее время управление по транспорту Мальты и власть аэропорта проводят расследование аварии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 25 декабря, в американском штате Флорида разбился легкомоторный самолет , на борту которого находились пять человек. Все пассажиры и пилот самолета погибли. Двухмоторный Cessna 340 разбился при попытке взлета, достигнув конца взлетно-посадочной полосы.

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