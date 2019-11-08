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Зеленский провел встречу с миссией ОБСЕ после переноса разведения сил в Петровском
08.11.2019 19:32
Разведение сил - Зеленский обсудил нынешнюю ситуацию безопасности с Чевиком Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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