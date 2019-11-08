|90 угнанных авто за месяц вернули владельцам полицейские Днепра
|08.11.2019 19:35
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Почти 90 угнанных автомобилей смогли найти и вернуть владельцам полицейские Днепра только за месяц. Отыскать машины помогли записи с камер наблюдения. Сейчас их в городе 850. Приборы следят за центром, главными автомагистралями и выездами из Днепра. До конца года местные власти планируют увеличить количество камер до 1200. Потому что они не только помогают оперативно раскрывать преступления, но и способствуют уменьшению количества краж, говорит мэр Борис Филатов.
Он побывал в ситуационном центре Днепра, где патрульные проводили учения по розыску угнанных авто.
Дмитрий Цимиренко, директор КР «ИнфосоветДнепр»: