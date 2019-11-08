Почти 90 угнанных автомобилей смогли найти и вернуть владельцам полицейские Днепра только за месяц. Отыскать машины помогли записи с камер наблюдения. Сейчас их в городе 850. Приборы следят за центром, главными автомагистралями и выездами из Днепра. До конца года местные власти планируют увеличить количество камер до 1200. Потому что они не только помогают оперативно раскрывать преступления, но и способствуют уменьшению количества краж, говорит мэр Борис Филатов.

Он побывал в ситуационном центре Днепра, где патрульные проводили учения по розыску угнанных авто.

«За последнее время значительно сократились кражи люков, кражи заборов, несанкционированные сдачи металлолома. Мы и дальше будем развивать систему ситуационного центра», – отмечает Борис Филатов – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Дмитрий Цимиренко, директор КР «ИнфосоветДнепр»:

«В течение этого времени любой горожанин может обратиться к нам и получить информацию о событии, которое произошло в конкретном месте в конкретный промежуток времени. Это абсолютно бесплатно. Мы предоставляем эту информацию».

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