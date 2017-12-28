Новые санкции США непременно отразятся на отношениях двух стран - Лавров

Вступление в силу новых американских санкций против РФ непременно отразится на отношениях двух стран, заявил в интервью агентству "Интерфакс" глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он предупредил, что Россия будет отвечать на любые враждебные действия.

"США предпринимают недружественные шаги против нашей страны. Реализация закона "О противодействии противникам Америки через санкций" непременно будет отражаться на отношениях. При этом в Вашингтоне явно переоценивают свои возможности - российская экономика не только адаптировалась, но и вернулась на траекторию роста, начинает обретать новое качество", - заявил он, комментируя то, как скажется на отношениях двух стран намеченное на начало будущего года вступление в силу новых санкций США в отношении энергетического сектора России, ОПК, а также публикация неких списков российской элиты.

"На любые враждебные действия против России и наших граждан отвечали и будем отвечать - так, как будет для нас наиболее оптимально", - добавил С.Лавров.

Он выразил надежду на то, что "в Вашингтоне со временем все-таки осознают бесперспективность давления на нашу страну".

"Собственно, чем быстрее некоторые американские политики избавятся от иллюзий, что Россию можно запугать ограничительными мерами или демонстрацией военного потенциала, тем будет лучше для всех, включая их самих", - отметил С.Лавров.

"Это не только оказало бы положительное влияние на атмосферу российско-американских отношений, но и позволило бы более эффективно решать острые глобальные и региональные проблемы, стоящие перед всем мировым сообществом", - добавил он.