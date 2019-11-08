Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram поделилась информацией о пребиотиках и пробиотиках.

Диетолог отметила, что каждый, наверняка, хотя раз слышал эти слова, но все ли знают их значение? Что тебе приходит на ум, когда ты слышишь слово “пробиотик”. Реклама йогуртов? Начнем с того, что это бактерии, а бактерии в свою очередь делятся на “хорошие” и “плохие”. Пробиотики работают на стороне “добра”, и поддерживают баланс микрофлоры кишечника, помогая процессу пищеварения. Содержатся они в кисломолочных продуктах, йогуртах, сметане и в некоторых видах мягких сыров.

Пребиотики в свою очередь НЕ являются бактериями, но они помогают пробиотикам работать в кишечнике. Пребиотики - это клетчатка, которая не переваривается ферментами желудочно-кишечного тракта, но ее прекрасно перерабатывают полезные бактерии.

Источники пребиотиков:

- цельнозерновые продукты - крупы, хлеб;

- овощи;

- фрукты и ягоды.

Пребиотики и пробиотики плотно между собой взаимодействуют и их тандем крайне важен для здорового пищеварения. Также они необходимы для нормального функционирования иммунной системы, 70% клеток которой расположены в кишечнике.

Есть масса вариантов пробиотических добавок, но диетолог считает, что лучше сбалансировано питаться и получать их из еды.





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