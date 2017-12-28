Проблему с выдачей украинцам документов для выезда за границу можно будет решить до весны 2018 года. Об этом сообщает "Документ", передает со ссылкой на .

По словам пресс-секретаря "Документ" Владимира Полищука, новое оборудование для полиграфкомбината "Украина" поступит в ближайшее время. Это позволит в два раза увеличить объемы печати загранпаспортов до середины января 2018 года.

"Новое оборудование для полиграфкомбината уже через пару дней прибудет из Нидерландов в Украине, неделю-две уйдет на его отладки. Прогнозируется, что уже в середине января печатать паспорта для выезда за границу станут минимум вдвое больше", - отметил Полищук.

Увеличение объемов выдачи документов решать также путем расширения сети центров обслуживания граждан "Паспортный сервис".

В следующем году планируется открытие таких центров в Виннице, Полтаве, Луцке и Запорожье.

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