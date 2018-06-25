Киевские полицейские разыскивают злоумышленников, которые в центре столицы насильно посадили мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе полиции Киева, в городе введен план «Перехват».

«Около 12:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции стали поступать сообщения от свидетелей о том, что на ул. Тургеневской двое неизвестных насильно посадили мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские патрули и следственно-оперативная группа территориального управления полиции сразу прибыли на место происшествия и пообщались со свидетелями. «Кроме того, в столице ввели план «Перехват», разыскивается автомобиль «Фольксваген Гольф» темно-синего цвета», — добавили в полиции.

Следователи начали уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению злоумышленников и их местонахождению.

Как сообщили «112.ua» в пресс-службе полиции Киева, похищенным является гражданин Ливии Абдусалам, 1992 г. н., сын финансового атташе ливийского посольства в Украине. На месте похищения полиция изъяла паспорт на имя Абдусалама.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира