Arisen My Senses. Бьорк выпустила клип о цикле жизни. Видео
28.12.2017 13:22
Исландская певица Бьорк презентовала клип на песню Arisen My
Senses. Видео раскрывает темы зарождения жизни и смерти. Сама
певица снялась в ролике, помещенная в некую субстанцию,
символизирующую плаценту. Режиссер ролика – Джесси Канда, снявший
для Бьорк видео на песню Mouth Mantra. | Бьорк выпустила
сюрреалистический клип Скриншот: Björk / YouTube Трек Arisen My
Senses вошел в студийный альбом Бьорк Utopia. видео Видео: Björk / YouTube