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Arisen My Senses. Бьорк выпустила клип о цикле жизни. Видео
28.12.2017 13:22
Исландская певица Бьорк презентовала клип на песню Arisen My Senses. Видео раскрывает темы зарождения жизни и смерти. Сама певица снялась в ролике, помещенная в некую субстанцию, символизирующую плаценту. Режиссер ролика – Джесси Канда, снявший для Бьорк видео на песню Mouth Mantra.   | Бьорк выпустила сюрреалистический клип Скриншот: Björk / YouTube Трек Arisen My Senses вошел в студийный альбом Бьорк Utopia. видео Видео: Björk / YouTube

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