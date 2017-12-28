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Жителей Калифорнии удивила медведица, спокойно гуляющая с детенышами по городу
28.12.2017 13:24

В четверг, 28 декабря, в американском штате Калифорния медведица с двумя детенышами бродила по улицам Тахо-Сити, совершенно не боясь ни людей, ни машин. Об этом сообщает ТСН.

Известно, что животные посетили город поздним вечером, скорее только, в поисках пищи. На видео можно видеть, как животные спокойно, никого не опасаясь, гулять по улице мимо магазинов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 27 декабря, в сети появилось видео борьбы мужчины и свиньи на крыше грузовика по дороге к Киеву с Белой Церкви, сообщает сайт dtp.kiev.ua в социальной сети

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Комментарии   

 
0 #1 Doctor_Dre66 14.10.2014 20:28
Ему приходится это делать, потому что наша власть идет на поводу у правых радикалов и олигархов. И тех, и других она боится. И те, и другие фактически и есть власть. Надеюсь, коммунисты пройдут и разбавят эту компашку, хоть одни адекватные люди будут.
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