После введения "безвиза" с ЕС в Украине снизилось количество желающих трудоустроиться – Рева

После вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом в Украине уменьшился конкурс на одну вакансию, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Тенденция на рынке труда такова, что в связи с открытием безвизового режима, возможностью трудоустройства в соседних странах снизилась нагрузка на одно рабочее место лиц, которые проживают и имеют намерение работать в Украине", - сказал министр на пресс-конференции в четверг.

А.Рева отметил, что в связи с этим работодатели вынуждены повышать уровень заработной платы, активнее работать с центрами занятости.

По его словам, в 2017 году только центры занятости трудоустроили 746 тыс. чел., из них 45% трудоустроены еще до того, как получили статус безработного, 11 тыс. чел. являются участниками антитеррористической операции.

Общее число безработных по сравнению с 1 декабря 2016 года снизилось на 9%.

Количество зарегистрированных в центрах занятости по состоянию на 1 декабря 2017 года составляло 309 тыс. чел.