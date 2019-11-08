Об этом пишет Euobserver.

"Финансовые взносы российских предпринимателей в пользу Консервативной партии Великобритании увеличились с 350 000 фунтов стерлингов в предыдущем году до 489 850 фунтов стерлингов в период с ноября 2018 года по октябрь 2019 года", - отмечает издание, ссылаясь на данные расследования Open Democracy.

В Консервативной партии заявили, что в этом нет ничего противозаконного, поскольку олигархи российского происхождения давно стали британскими гражданами.

Как сообщалось, глава правительства Великобритании Борис Джонсон обвинил своего главного политического оппонента, лидера Партии лейбористов Джереми Корбина в том, что после теракта в Солсбери он стал на сторону Путина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира