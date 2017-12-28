За прошедшие сутки в результате обстрела со стороны боевиков получили ранения двое украинских военных неподалеку Водяного. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент

"В результате вражеских обстрелов неподалеку Водяного ранения получили двое украинских военнослужащих. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Д.Гуцуляк.

По словам спикера, в общем прошедшие сутки вдоль всей линии соприкосновения боевики совершили четыре прицельных обстрелы позиций ВСУ. Однако украинские военные, заверил он, огонь в ответ не открывали.

Напомним, за минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира