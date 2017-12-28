27 декабря в на улице Генерала Потапова ограбили общественную приемную депутата Киеврады Александра Пабата

В помещение злоумышленники проникли через окно, — об этом заявил депутат на своей станице в , передает

Из приемной депутата воры вынесли компьютеры, планшеты, фотоаппарат и даже блокноты с рабочими записями. Планшеты, вроде как, должны были быть переданы детям. «Вряд ли они принесут пользу тем, кто работает фомкой лучше, чем головой. Жалко гаджеты, заготовленные в качестве подарков для талантливых детей Борщаговки», — написал Пабат.

По факту преступления полиция Святошинского района открыла уголовное производство.















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