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Ограбление приемной депутата: появились подробности
28.12.2017 13:28
Ограбление приемной депутата: появились подробности По теме:

27 декабря в  на улице Генерала Потапова ограбили общественную приемную депутата Киеврады Александра Пабата

В помещение злоумышленники проникли через окно, — об этом заявил депутат на своей станице в , передает

Из приемной депутата воры вынесли компьютеры, планшеты, фотоаппарат и даже блокноты с рабочими записями. Планшеты, вроде как, должны были быть переданы детям. «Вряд ли они принесут пользу тем, кто работает фомкой лучше, чем головой. Жалко гаджеты, заготовленные в качестве подарков для талантливых детей Борщаговки», — написал Пабат.

По факту преступления полиция Святошинского района открыла уголовное производство.







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