"Суд пришел к заключению, что возражения РФ относительно юрисдикции по конвенции о противодействию финансированию терроризма не могут быть признаны", - заявил председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф.

Как сообщает Европравда, решение в пользу Украины поддержали 13 судей, против были трое.

Суд ООН выносил решение не по существу жалобы Украине, а предварительное - относительно юрисдикции, то есть возможности применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в отношении событий на Донбассе. Также на рассмотрении находится жалоба о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Суд отклонил возражения России, которая требовала от суда закрыть дело и утверждала, что эта конвенция неприменима в отношении ее помощи сепаратистам Донбасса.

Таким образом, в дальнейшем Суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

Кроме того, суд ООН отклонил аргументы РФ в отношении жалобы Украины о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Суд ООН выносил решение о юрисдикции, то есть о возможности применения этой конвенции в отношении дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.

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