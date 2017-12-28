Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность.

По меньшей мере 40 человек были убиты и 30 получили ранения в результате взрыва в здании шиитского религиозного культурного центра в Кабуле, информирует svodka.net.

За этим взрывом, по сообщению министерства внутренних дел Афганистана, прогремели еще два — в том же районе на западе афганской столицы.

Террорист-смертник взорвал себя внутри шиитского культурного центра, а затем еще два взрыва прогремели снаружи, когда люди пытались помочь пострадавшим.

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Руководитель информационной службы шиитского центра Afghan Press сообщил, что из здания вынесли десятки тел. По официальным сообщениям, еще десятки человек доставлены в больницы.

В момент взрыва в здании находились принимавшие участие в дискуссии студенты, а также сотрудники информационной службы.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность.

Как сообщали новости мира ранее, на этой неделе на одной из центральных площадей в Кабуле произошел другой теракт, в результате которого погибло несколько человек. В последнее время в Кабуле участились нападения в общественных местах, ответственность за них обычно берут или ИД, или «Талибан». За год уходящий в стране произошло по крайней мере 20 кровавых терактов. Сотни людей погибли и получили ранения.

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